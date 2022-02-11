وزير الري : 45% من المواراد المائية سيعاد استخدامها..فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه بمحطة “بحر البقر”، تم معالجة مياه الصرف وتم استخدامها ل 400 ألف فدان في سيناء.

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أنه من الوقت الحالى إلى 2050 سنزيد 60 مليون مواطن، ولازم يكون فيه مناطق تنموية جديدة من صناعة وتعليم وجامعات مستشفيات بحيث تتسوعب الزيادات السكانية".

وتابع محمد عبد العاطي، أنه باكتمال المشاريع سنصبح أعلى دولة في العالم في كمية المياه المستخدمة، وسنصل بنسبة 45% من المواراد المائية سيعاد استخدامها.

وأشار وزير الري إلى أن مشروع توشكى منذ عام 1997 وكان فيه مشاكل توصيل كهرباء ولحل المشكلة كان لا بد من خلط المياه الجوفية بمياه النيل وزراعة الاماكن، مؤكدا أن مشروع توشكى تنموى وسنسعى من خلاله لعمل مجمع ومتكامل ومشروعات تنموية.