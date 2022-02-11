خالد ميري يهنئ المستشار بولس فهمي على تولي رئاسة المحكمة الدستورية: صاحب خبرة عريقة.. فيديو





هنأ الإعلامي خالد ميري، المستشار بولس فهمي، على تولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا.

وقال ميري خلال برنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «اشتغلت 25 عاما محررا قضائيا، وتعرفت على كافة القامات القضائية الشامخة، ومن بينهم المستشار بولس فهمي»، مشيرا إلى أنه عايش فترة تعرض المستشار بولس فهمي للظلم من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف «المستشار بولس فهمي قامة قضائية شامخة، وصاحب خبرة عريقة، نتوقه له نجاحا كبيرا، على غرار ما حدث في مسيرته»، معربا عن أمنيته بالشفاء العاجل للمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية السابق.