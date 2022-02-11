تجليات سرد الحياة.. محاضرات متنوعة بثقافة أرمنت بالأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تحويل الطفل من كائن بيولوجى إلى كائن إجتماعى".

وأوضح عمرو عبد الصبور كيف يحدث التعلم الإجتماعي للأطفال وما هو التعلم المباشر والتعلم العرضي للأطفال وما هو التقمص وكيف يحدث من خلال التنشئة الإجتماعية للطفل والتقليد وأنواعه، بجانب محاضرة بعنوان "التنوع وقبول الآخر" وأوضح على حسان خضرى مفهوم التنوع والأختلاف وقبول الآخر لأننا نسيج واحد وحكمة الله فى الكون التنوع والأختلاف.



قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "هل أنت مقاوم للتغير" وتحدث د. عبدة الضوي عن الفرق بين التغيير والتطوير وكذلك آليات التغيير ولماذا يعتبر التغيير من الأمور الصعبة لكن تحدث إختلاف.

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تأثير الثقة في حياة الشباب" وتحدث د. مصطفي محمود عن أهمية الثقافة لدي الشباب لأنهم مستقبل الأمة، كما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعي".

وأوضح الشيخ شعبان سعد الحداد عميد معهد فتيات الكيمان الأزهري أن التكافل الإجتماعي له أوجه عديدة منها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام وكذلك صدقات التطوع وأهمية التكافل الإجتماعي وتتمثل في إستقرار المجتمع وتضامنه وتدعيم أسس المحبة والألفة والإتحاد بين أفراد المجتمع والحرص على مشاعر الآخرين وتلبية إحتياجاتهم دون إلحاق أضرار بهم.



أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "السلام العالمي مطلب الشعوب" وأوضح محمد جاد المولى لماذا السلام مطلب للشعوب وتأثير الحرب على الحالة الإقتصادية والإجتماعية والمفهوم الأشمل للسلام، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تعلم أسس التصميم" تنفيذ الفنانة التشكيلية شيماء سعيد، وكذلك أقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم "طريقة تزيين القلم الرصاص" نفذتها رحمه أحمد، ونفذت مكتبة الدير الثقافية ورشة فنون تشكيلية تزين القلم بالفوم تنفيذ رشا أحمد حسانين.



عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "آفات اللسان" وأوضحت شيماء عبدالرحيم واعظة من الأزهر الشريف أن من نعم الله علي العباد نعمة اللسان وخطر الكلمة ومعني التميمة وعقوبة إطلاق اللسان والغيبة والنميمة، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "المنهج العلمي لحل المشكلات" وأوضح محمد محمد الصادق معني المنهج العلمي وخطوات الحل، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكي عن "العلماء" وأوضح محمد علي فضل العلم ومكانة العلماء وهم صانعوا الحضارات.



أعدت مكتبة الضبعية الثقافية أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدة "ما قالته العرافة"، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان"أروع ما قيل فى الحب" للشاعر أنيس شومان ألقتها وردة حسن، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة قرأت لك بالمكتبة كتاب بعنوان "تجليات سرد الحياة" للمؤلف محمد عطية ألقاه علي محمود.