كنز الدنيا.. أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم

نظمت مساء أمس الخميس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" التى تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالاضافة الى النجم الكبير أشرف عبد الباقي والفنانين إبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني.

وحضر العرض الخاص الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الاطفال ذوى الهمم.

وبدأ العرض الخاص لمسرحية "كنز الدنيا" بالسلام الوطنى، وفى نهاية العرض الذى لاقى تفاعلا كبيرا من الحضور، حرص الوزراء والإعلاميين على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسرحية.

ووجه أشرف عبد الباقي التحية للمشتركين معه فى المسرحية خاصة الاطفال ذوى الهمم، وقال "الحقيقة الشباب دول أسعدونا وسعيد إنى اشتغلت معاهم".

وقبل العرض المسرحي أبدع أعضاء فرقة النور والأمل من ذوي الهمم فى عدة مقطوعات موسيقية، نالت أعجاب وتقدير كل الحضور، الذين وقفوا تحية لهم بعد انتهائهم من المقطوعات الموسيقية.

ومسرحية "كنز الدنيا" تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، واخرجها للمسرح الفنان أشوف عبد الباقى، والتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتى في اطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة بالاضافة الى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل اكبر وابراز المواهب في كافة المجالات.

"كنز الدينا" مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة "داون"، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

كتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات د محمود سامي والحان شادي عويضة وتتضمن المسرحية ايضا استعراضات ومشاهد "أكشن" كوميدية.

ومن المقرر ان يتم اقامة عروض خاصة للمسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية، ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

6ba55ffb-df2f-4322-8b4e-f549f2a0d381

011ed74d-568e-4311-9c15-6f1f477dbcb0

1cff1bd7-bd6f-4611-8d18-37bbcc4cab83