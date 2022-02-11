خبرx ترند ....هاشتاج البرونزية يا أهلي يتصدر الترند ... إيمي سمير غانم تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة ...رسالة دعم من رانيا محمود ياسين لـ أحمد حلاوة

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

هاشتاج البرونزية يا أهلي يتصدر الترند .. و مغردون : سنصنع التاريخ مجددا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج البرونزية يا اهلي و جاء ذلك استعدادا لمواجهة قوية يخوضها الاهلي أمام الهلال السعودي على تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات كأس العالم للأندية .

وحشتني يا سمير.. إيمي سمير غانم تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

عبرت الفنانة ايمي سمير غانم عن مشاعر الاشتياق لوالديها الفنان الراحل سمير غانم ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

بفستان لبني .. شاهد أحدث ظهور لـ رزان مغربي عبر انستجرام

نشرت الفنانة رزان مغربي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رزان مغربي بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل باللون اللبني مما أثار إعجاب متابعيها.

بالاسود .. هبة مجدي تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

إطلالة جذابة لـ ياسمين رئيس عبر انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام”.

اللهم رده إلى بيته سالما .. رسالة دعم من رانيا محمود ياسين للنجم أحمد حلاوة

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة دعم للفنان أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا.

و نشرت رانيا محمود ياسين صورة للنجم أحمد حلاوة و علقت قائلة : يارب اشفيه الاستاذ احمد حلاوه يارب اشفيه وعافيه اللهم انك انت الشافي شفاءا لا يغادره سقما اللهم رده الي بيته سالما معافا يا شافي يا معافي ارحم الراحمين.