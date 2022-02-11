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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطفي لبيب يطلب الدعاء من جمهوره

صدى البلد

حرص الفنان لطفي لبيب علي طلب الدعاء بالشفاء من جمهورة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ونشر لطفي صورة جديدة و علق قائلا : لو ضحكت في يوم بسببي اتمني تدعيلي بالشفاء.

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يذكر أن الفنان لطفي لبيب، قال إن مصر تشهد حاليًا حالة نهضة لم نرها منذ سنوات كثيرة، مؤكدًا أنني زرت العاصمة الإدارية الجديدة “وفضلت ألف فيها 5 ساعات”، وهو مشروع سيغير مصر.

 

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه يمكن أن يتم اختيار اسم آخر للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنني أرشح اسم “الدرة” للعاصمة الإدارية لأنها بمثابة "درة التاج".

وتابع لطفي لبيب، أن الفنان نبيل الحلفاوي هو “اسم على مسمى وهو شخص نبيل وذو فكر واسع”، مؤكدًا أن له عقلية كبيرة قادرة على فهم الأمور.

حياتي الأسرية خاصة لي
وأشار لطفي لبيب إلى أن حياتي الأسرية هي خاصة لي، ولكن الحياة العامة من الممكن أن أشارك بها جمهوري.

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