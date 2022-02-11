نشرة المرأة والصحة.. علاج خشونة وجفاف اليدين وقائمة طعام لعيد الحب

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي:

بـ3 مكونات.. علاج خشونة وجفاف اليدين

وسط وباء كوفيد -19 ، أصبح غسل اليدين المتكرر هو القاعدة.

في حين أنه من الضروري غسل اليدين لإبعاد الفيروس، فإن الإفراط في الغسيل يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى جفاف اليدين. إذا كنت تعاني من نفس المشكلة

فإن غسل اليدين المتكرر مع التعرض المتكرر للماء والصابون والمنظفات يعطل الطبقة ويؤدي مع مرور الوقت إلى جفاف الجلد أو الالتهاب أو الحساسية الشديدة

يعد المطبخ اليمني من أهم وأغنى وتنوع المأكولات العربية ، حيث يجمع بين عدد كبير من الأطعمة والوجبات التي تمثل التراث الحضاري لهذا البلد العريق وأرض الحضارات المتعاقبة ، وتختلف هذه العادات من منطقة أو مدينة واحدة إلى آخر.

أصبحت هذه الأطعمة مشهورة في معظم الدول العربية وجميع دول العالم لأن هذه الأطباق تتميز بنكهة ورائحة مميزة تمنحها مكانة بارزة في قوائم الطعام العالمية ، ولا يوجد بلد يخلو من مطعم يقدم مأكولات يمنية مميزة.

تعتبر معدة الرجل أفضل طريقة إلى قلبه؛ لذا إذا كنت تحاول جذب شخص ما ، بدلاً من المعاناة من تناول الطعام في مطعم في يوم عيد الحب.

لذلك يمكن أن تقدمي لزوجك أو خطيبك اكلة مميزة يوم عيد الحب مع الشيكولاته والمشروبات المختلفة بتكاليف أقل.

أصبح استخدام الهواتف الذكية هو جزء من حياتنا اليومية مما جعل البعض مصاب بالادمان للهاتف

وبالرغم من أن استخدام للهواتف الذكية أمرًا سيئًا. الا انه أحيانًا "تجعلنا أكثر سعادة وإثراءًا وتصلنا بأشخاص آخرين".

لكن الكثير من الناس يريدون تقليص استخدام الهواتف الذكية ، ويقول الخبراء إن هناك طرقًا فعالة للقيام بذلك.