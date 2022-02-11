عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتخابات نادي الزمالك.. فتح باب التسجيل لاختيار مجلس إدارة جديد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، فتح باب التسجيل لاختيار مجلس إدارة جديد يقود مجلس ادارة القلعة البيضاء في الدورة الانتخابية 2021-2025 وسط إشراف قضائي كامل.

 

وتنص اللائحه الاسترشادية على انتخاب رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

 

ويتنافس على منصب الرئيس 3 مرشحين وعلى منصب النائب 4 مرشحين مثلهم علي أمانة الصندوق بينما  تشهد العضوية فوق السن 37 مرشحا بعد اعتذار 4 مرشحين ويتنافس 19 مرشحا علي منصب العضوية تحت السن.

وتشهد انتخابات الزمالك تنافس 3 قوائم، الأولى يترأسها مرتضى منصور وقائمته اللواء مصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمينا للصندوق وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى واللواء علاء نادي واللواء علي مقلد والنائب سليمان وهدان ومريم رزق للعضوية والمستشار محمود طه وبسنت سيد جوهر وأحمد دعبس للعضوية تحت السن.

بينما يترأس اللواء أحمد سليمان القائمة الثانية وقائمته هشام نصر، نائبا وهاني شكري، أمينا للصندوق ومصطفي بدوي ومصطفي عبد الخالق وعبد الله جورج ومصطفي سيف العماري والحسيني سمير للعضوية، ومحمد طارق وسامح الخوانكي تحت السن.

 

والقائمة الثالثة يترأسها المستشار عمر هريدي القائمة الثالثة ومعه الدكتور أحمد عبد الغني نائبا، والدكتور محمد قدري أمينا للصندوق، والمهندس هاني زادة للعضوية فوق السن ونجله أحمد هاني زادة وأمال زوام ومحمد رحمي وأسامة عبد الباري.

 

نادي الزمالك الزمالك انتخابات الزمالك مرتضى منصور ء أحمد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ترشيحاتنا

لأول مرة.. تعيين مسؤول إسرائيلي في منصب رسمي بالبحرين

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

مزقوا لحمها.. قردة تقتل طفلة بعد عضها في كل أجزاء جسدها

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الجمعة 11-2-2022

الرئيس السيسي يعقد مباحثات مع ماكرون على هامش قمة محيط واحد بـ فرنسا

رئيس النواب يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ