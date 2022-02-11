أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، فتح باب التسجيل لاختيار مجلس إدارة جديد يقود مجلس ادارة القلعة البيضاء في الدورة الانتخابية 2021-2025 وسط إشراف قضائي كامل.

وتنص اللائحه الاسترشادية على انتخاب رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

ويتنافس على منصب الرئيس 3 مرشحين وعلى منصب النائب 4 مرشحين مثلهم علي أمانة الصندوق بينما تشهد العضوية فوق السن 37 مرشحا بعد اعتذار 4 مرشحين ويتنافس 19 مرشحا علي منصب العضوية تحت السن.

وتشهد انتخابات الزمالك تنافس 3 قوائم، الأولى يترأسها مرتضى منصور وقائمته اللواء مصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف أمينا للصندوق وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى واللواء علاء نادي واللواء علي مقلد والنائب سليمان وهدان ومريم رزق للعضوية والمستشار محمود طه وبسنت سيد جوهر وأحمد دعبس للعضوية تحت السن.

بينما يترأس اللواء أحمد سليمان القائمة الثانية وقائمته هشام نصر، نائبا وهاني شكري، أمينا للصندوق ومصطفي بدوي ومصطفي عبد الخالق وعبد الله جورج ومصطفي سيف العماري والحسيني سمير للعضوية، ومحمد طارق وسامح الخوانكي تحت السن.

والقائمة الثالثة يترأسها المستشار عمر هريدي القائمة الثالثة ومعه الدكتور أحمد عبد الغني نائبا، والدكتور محمد قدري أمينا للصندوق، والمهندس هاني زادة للعضوية فوق السن ونجله أحمد هاني زادة وأمال زوام ومحمد رحمي وأسامة عبد الباري.