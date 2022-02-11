كاتب: مشاركة السيسي في "محيط واحد" لأن لدينا إسهام بقضايا المناخ

علق الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة "محيط واحد" الخاصة بالمناخ في فرنسا، قائلا: "مصر والدول النامية من أقل الأطراف المتسببة في التلوث البيئي والانبعاثات"، متابعا: مصر من أكثر الدول التي تشارك في الفعاليات الدولية.



وقال "بشير عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، إن مصر تولي قضايا البيئة اهتماما بالغا، سواء من خلال حرصها على حضور كافة المؤتمرات والفعاليات أو استضاف تلك الفعاليات.



وأضاف أن المحيطات وتأثرها بالتغيرات المناخية قضية هامة، حيث تعد المحيطات بمثابة أمن غذائي من خلال توفيرها للأسماك، مسترسلا: أصبح لدينا الآن ما يعرف بـ الاقتصاد الأزرق، والذي يستهدف إلى الاستفادة من المسطحات المائية.

وشدد على أن الدولة المصرية لديها إسهام فكري ونظري وعملي في قضايا المناخ، ولذلك تشارك مصر في كافة المؤتمرات والفعاليات، منوها بأن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورا واضحا خلال الفترة الحالية.