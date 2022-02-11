معالم إيطاليا تغرق في الظلام الدامس احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة.. فيديو

عرضت فضائية “ يورونيوز” تقريرًا عن معالم إيطاليا تغرق في الظلام الدامس احتجاجاً على إرتفاع أسعار الطاقة.





وأفاد التقرير، أن المعالم الأثرية الإيطالية غرقت في الظلام الدامس للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة وتسليط الضوء على الفواتير المرتفعة. وقامت أكثر من 8000 بلدة في جميع أنحاء إيطاليا بإطفاء أضواء معالمها مساء الخميس احتجاجا على الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة.



تم تنظيم ليلة "الظلام الرمزي" عند الساعة 20:00 من قبل الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية التي تقدر أن الفواتير ستزيد بنحو 550 مليون يورو للمجالس المحلية، من إجمالي الإنفاق السنوي على الكهرباء الذي يتراوح بين 1.6 و 1.8 مليار يورو.





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