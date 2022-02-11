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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوار الأمني الرباعي يبحث خلو المحيطين الهندي والهادي من الترهيب الصيني

الحوار الأمني الرباعي
الحوار الأمني الرباعي

تعهدت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، اليوم الجمعة، بتعميق التعاون لضمان خلو منطقة المحيطين الهندي والهادي من ”الترهيب“.

وهذا انتقاد غير مباشر من تلك الدول للتوسع الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في المنطقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي، ناقش أيضا تغير المناخ وجائحة كورونا وتهديدات أخرى.

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كما تعهد الوزراء بالتعاون في أعمال الإغاثة الإنسانية ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والبحري، وتحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وتناولت المحادثات الأزمة المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، برغم أنها بعيدة عن نطاق اهتمام المجموعة، إذ وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حشد روسيا قواتها بأنه يشكل تحديا للنظام العالمي القائم على القواعد، الذي ذكر أن المجموعة ستعمل على الحفاظ عليه.

وأضاف في تصريحات بافتتاح الاجتماع: ”يشمل هذا الدفاع عن حق جميع البلدان في اختيار مسارها الخاص بمنأى عن الترهيب وحق احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سواء هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي أو في أوروبا أو في أي مكان آخر بالعالم“.

وردا على سؤال من الصحفيين، اليوم الجمعة، بخصوص ما إن كانت المواجهة مع الصين في المنطقة حتمية، رد بلينكن أنه ”لا يوجد شيء حتمي“.

وأضاف: ”أعتقد أنه كانت لدينا مخاوف مشتركة في الأعوام الماضية من تزايد تصرفات الصين العدائية في الداخل وفي المنطقة“.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، أن تعاون المجموعة في مكافحة كوفيد-19 في المنطقة هو ”الأكثر أهمية“، مع التركيز أيضا على الأمن الإلكتروني والبحري والبنية التحتية وتغير المناخ ومكافحة الكوارث، خاصة بعد الثوران البركاني في تونجا في الآونة الأخيرة.

ومن غير المرجح إعلان تعهدات جديدة قبل قمة قادة المجموعة في مايو.

وقالت بين إن قضايا أوكرانيا والصين وكوريا الشمالية ستناقش أيضا.

وكانت وكالة ”رويترز“ نقلت عن مصدر مطلع، قوله في مطلع فبراير الجاري، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد لزيارة محتملة لليابان، في مايو، وتتصدر أجندة الزيارة مباعث قلق بشأن الصين وكوريا الشمالية.

ومن المقرر تحديد موعد الزيارة، والتي ستكون الأولى لبايدن منذ توليه الرئاسة، لتكون بالتزامن مع اجتماع الحوار الأمني ​​“الرباعي“، وفق الوكالة ذاتها.

الهند الصين المحيط الهادي المحيط الهندي الحوار الأمني الرباعي

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