صبحي يحث الشركات الخاصة بتنظيم الفعاليات الرياضية على زيادة نشاطهم

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدد من ممثلي الشركات الخاصة بتنظيم الفعاليات الرياضية، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور أحمد عبد الخالق مدير عام الفعاليات والسياحة الرياضية بالوزارة، لمناقشة الاستعداد لتنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية.



أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة و الشركات الخاصة العاملة في مجال تنظيم الاحداث والفعاليات الرياضية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في نجاح كافة الأحداث والفعاليات التي يتم تنفيذها لما يقدمه من مشاركة حقيقية وملموسة تبرهن علي تقديم دوره نحو المسئولية المجتمعية.

استمع "صبحي" إلى أفكار ممثلي الشركات نحو تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات المحلية والدولية والتي تؤكد علي مكانة مصر التنظيمية والتي اكتسبتها من استضافة البطولات والمهرجانات والفعاليات الدولية الأخيرة وأصبحت نموذجا يحتذي به في تنظيم البطولات.

20

21