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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لضبط التكاتك المخالفة بالقناطر الخيرية.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القناطر الخيرية فى القليوبية حملة بالتنسيق لازالة الاشغالات وضبط التكاتك المخالفة وكل ما يعوق حركة المرور بالسير عكس اتجاه للحفاظ على انضباط الشوارع والطرق.

وقال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إن الحملة استهدفت تحرير الشوارع والطرق والميادين من الاشغالات لسهولة الحركه المرورية وسير المواطنين بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت حملة الاشغالات عن ضبط عددا من مركبة التوك توك مخالفين بالسير عكس الاتجاه وعدم وضع الملصق المرقم وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال جميع المخالفين.

وشدد رئيس المدينة بمواصلة جهود ضبط التوك توك المخالف حفاظاً على ارواح المواطنين من خطر الحوادث وللتسهيل على المواطنين في تحركاتهم اليومية.

 

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القليوبية القناطر الخيرية ضبط تكاتك حملة ازالة الاشغالات

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