شاهد.. أحدث ظهور لـ تامر هجرس بصحبة والدته

شارك الفنان تامر هجرس، جمهوره بصورة جديدة له مع والدته، ونشرها من خلال خاصية الاستوري بصفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وكتب من خلال صورتهما معلقا: “بتمشي مع أمي”.

أعمال تامر هجرس الفنية

بدأ تامر هجرس، حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم “بركان الغضب”.



شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة".



تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.