يترقب عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، قمة من العيار الثقيل بين الاتحاد والنصر، اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الاتحاد والنصر في تمام السابعة والثلث مساء “بتوقيت القاهرة”، الثامنة والثلث مساء “بتوقيت السعودية”، وتذاع عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD، بتعليق سمير المعيرفي.

الاتحاد ضد النصر:

يسعى فريق الاتحاد بقيادة مديره الفني الروماني كوزمين كونترا، لتحقيق الفوز على النصر في مباراة الليلة، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب الدوري السعودي.

وخاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلها.

ويفقد الاتحاد خدمات مدافعه أحمد حجازي أمام النصر، بسبب إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة، خلال مشاركته مع منتخب في بطولة أمم إفريقيا.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الليلة، مشاركة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله أساسيا في تشكيلة الاتحاد أمام فريقه السابق “النصر”.

على الجانب الآخر، يطمح فريق النصر في خطف الثلاث نقاط من النمور، للارتقاء إلى وصافة الدوري السعودي.

يذكر أن الاتحاد تلغب على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور الأول.

ترتيب الاتحاد والنصر:

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث بـ 38 نقطة.