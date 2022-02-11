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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علينا حمايتهم.. جون كيري: المناخ والمحيطات وجهان لعملة واحدة

جون كيري مبعوث الرئيس
جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ

قال جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب فرنسا من أجل محاربة ظاهرة التلوث البيئي، متابعا: يجب علينا أن نتضافر معا من أجل حماية البيئة والكوكب.


وشدد “جون كيري” خلال كلمته في قمة “محيط واحد” بـ فرنسا، على ضرورة التحرك السريع لمكافحة الإضرار بالمحيطات وتشجيع المؤسسات للعمل على حماية المحيطات، لكونها عماد الأرض.

 

وأضاف: “المحيطات توفر للكوكب نصف كمية الأكسجين، ولذلك يجب علينا حماية المحيطات من الخطر والتلوث، لكونها تلعب دورا هاما في حياة الإنسان”.

 

ولفت إلى أن هناك ارتباط وثيق بين حماية البيئة والمناخ والمحيط، متابعا: “المناخ والمحيطات وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن نعالج دون غيرها”.
 

جون كيري المناخ قمة “محيط واحد” حماية المحيطات اخبار التوك شو

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