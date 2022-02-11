علينا حمايتهم.. جون كيري: المناخ والمحيطات وجهان لعملة واحدة

قال جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب فرنسا من أجل محاربة ظاهرة التلوث البيئي، متابعا: يجب علينا أن نتضافر معا من أجل حماية البيئة والكوكب.



وشدد “جون كيري” خلال كلمته في قمة “محيط واحد” بـ فرنسا، على ضرورة التحرك السريع لمكافحة الإضرار بالمحيطات وتشجيع المؤسسات للعمل على حماية المحيطات، لكونها عماد الأرض.

وأضاف: “المحيطات توفر للكوكب نصف كمية الأكسجين، ولذلك يجب علينا حماية المحيطات من الخطر والتلوث، لكونها تلعب دورا هاما في حياة الإنسان”.

ولفت إلى أن هناك ارتباط وثيق بين حماية البيئة والمناخ والمحيط، متابعا: “المناخ والمحيطات وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن نعالج دون غيرها”.

