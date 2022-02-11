الأمم المتحدة: 3 مليارات شخص مهددون بسبب خراب أنظمة البحار والمحيطات

أعرب أنطونيو جوتيرتش، الأمين العام للأمم المتحدة عن سعادته بالمشاركة في قمة " محيط واحد"، بمدينة بريست في فرنسا، منوها بأن العالم يواجه أزمة ثلاثية، تلقي بعبء كبير من الأزمات على المحيطات والبحار.

وأوضح جوتيرتش، خلال كلمته بمؤتمر قمة "محيط واحد"، أن البحار تقوم بامتصاص تلك الحرارة والتي بدورها تسبب ذوبان الجليد، وخراب الأنظمة الإيكولوجية، متابعا أن 3 مليارات شخص مهددون في العالم بسبب خراب أنظمة البحار والمحيطات.

من جانبه ، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سعادته بعقد قمة "محيط واحد" في مدينة "بريست الفرنسية"، معقبا: "أعرب عن سعادتي الجمعية في لم الشمل بمناسبة مؤتمر القمة".