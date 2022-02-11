عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون بين الإمارات وإسرائيل لتنشيط السياحة والاقتصاد

مذكرة تفاهم بين الإمارات
مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل لتعزيز التعاون السياحي

وقعت كل من دولة الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، ومن الجانب الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف وزير السياحة الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

رئيس وزراء إسرائيل يطلب من بايدن عدم العودة للاتفاق النووي مع إيران

إسرائيل تسجل 67 حالة وفاة و36 ألف إصابة بـ كورونا


وقال الدكتور الفلاسي: "تأتي مذكرة التفاهم في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام وفي إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات واعدة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. وسنعمل على تحقيق ربط أقوى في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جسراً رئيسياً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأكد أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أصبحت من العواصم الرئيسية والوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، حيث نجحت في تطوير خدماتها ومنتجاتها السياحية إلى مستويات مميزة، وبات لديها منظومة سياحية تشمل كافة فئات وأنماط السياحة، منها: سياحة الأعمال، وسياحة التسوق، وسياحة المؤتمرات، وسياحة المغامرات وغيرها.

من جانبه، قال يوئيل رازفوزوف: " إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا مع دولة الإمارات. وندعو دول الخليج كافة إلى أن تحذو حذوها لنبني معاً واقعاً إقليمياً جديداً يقوم على الرخاء والأمن والاستقرار لشعوبنا، من خلال إقامة علاقات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة لأسواقنا وصناعاتنا السياحية".

وتقدم بالشكر لفرق العمل المشتركة التي عملت على صياغة هذه المذكرة من الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.

ويتبنى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم إجراءات لتشجيع وتطوير السياحة بين البلدين وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما السياحية في كل من القطاعين العام والخاص، وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالسياحة والسفر في البلدين، بما في ذلك، الفعاليات السياحية المخطط لها، ويشجع الجانبان التعاون القائم على تبادل المعرفة في السياحة ذات الاهتمام الخاص، بما في ذلك سياحة المغامرات، وسياحة الأعمال، والسياحة المستدامة، وسياحة الاستشفاء والاستجمام.

وسيعمل الجانبان على تطوير التعاون الفني في مجالات التعليم السياحي والتدريب المهني، وكذلك التعاون في الأنشطة التسويقية والترويجية، وتشجيع المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض السياحية في كلا البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص في الفعاليات والمعارض السياحية بجانب ممثلي الطرفين.

فيما يتبنى الجانبان إقامة فعاليات ومهرجانات إقليمية مشتركة واستضافة مؤتمرات واجتماعات مشتركة لوكلاء السفر والمهن السياحية الأخرى ذات الصلة بغرض تعريف القطاع الخاص في الدولة المعنية إلى شركائها في القطاع في الدولة الأخرى.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي للاستفادة من الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات الحيوية، لا سيّما في مجال السياحة وتطوير المشاريع النوعية، من خلال الاستفادة من البيئة الاقتصادية التنافسية في الدولة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المشهد الاقتصادي في البلدين.

جدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية تشهد نمواً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام والذي جرى في سبتمبر 2020 حيث تشير الإحصاءات إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 700 مليون دولار أمريكي خلال عام واحد من توقيع الاتفاق.

الامارات إسرائيل دبي تل أبيب التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ترشيحاتنا

كيري: المحيطات عماد الحياة وتنتج أكثر من نصف الأكسجين

تعاون بين الإمارات وإسرائيل لتنشيط السياحة والاقتصاد

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل خطبة الجمعة والصلاة من المنوفية

جون كيري: من الضروري الحفاظ على 30% من المحيطات

الرئيس السيسي يصل إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"

إقرار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. ننشر حصاد جلستي النواب 8 و9 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ