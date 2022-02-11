كأس العالم للأندية.. مؤتمر صحفي لـ موسيماني ووليد سليمان بأبوظبي اليوم

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووليد سليمان، لاعب وسط الفريق، مؤتمر صحفي خاص بمباراة الهلال السعودي والذي يعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي يقام في استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي يتحدث موسيماني ووليد سليمان عن مواجهة الهلال السعودي غدا.



ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والتي تقام غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.