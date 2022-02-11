شعبة الجمارك: المنظومة الجديدة تشهد تطورا ملحوظا وتيسيرات لتقليص زمن الإفراج

أشاد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، أحمد عبدالواحد، المتعلقة بالتيسيرات الجمركية الجديدة التي أصدرتها مصلحة الجمارك برئاسة الشحات الغتوري، الخاصة بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام متى كانت صادرة عن الشركات المنتجة المتعلقة، وزيادة النبتشيات الجمركية لتيسير العمل، وتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها فى الموانئ، ومد العمل التوكيلات الملاحية.

وأضاف رئيس شعبة الجمارك في تصريحات صحفية اليوم، إن مد عمل التوكيلات الملاحية إلى السادسة مساء وكذلك في العطلات لتصل لسبعة أيام في الأسبوع من شأنه أن يقدم تيسيرات كبيرة للمستوردين ومستخلصي الجمارك والمتعاملين مع الجمرك.

وأوضح رئيس شعبة الجمارك، أن المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة شهدت تطويرا كبيرا لصالح الاقتصاد المصري ونمو حركة التجارة عبر الموانئ المصرية .

وكانت مصلحة الجمارك قررت قبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام متى كانت صادرة عن الشركات المنتجة وعليها اللوجو الخاص بالشركة ومرفوعة من قبل المورد الأجنبى وبمعرفته عبر منصة كارجواكس، وتم اعتمادها من قِبل المستورد، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.

منشور رقم 10

ووفقاً لمنشور رقم 10 الذي أصدرته مصلحة الجمارك، شدد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، على تطبيق تلك التعليمات بجميع المنافذ بشكل دقيق؛ منعاً للمساءلة.

وأوضح رئيس شعبة الجمارك أنه فى إطار متابعة أداء العمل بالمواقع والمراكز اللوجستية التى تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، تلاحظ ورود فواتير خاصة بالشحنات المستوردة صادرة عن الشركة المنتجة، ولكن غير مختومة بخاتم الشركة، ما يؤدى إلى رفض قبولها من قِبل الجمرك، لذلك تم إصدار المنشور لتبسيط الإجراءات.

وفى إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، تدخلت مصلحة الجمارك مؤخراً لحل مشكلة تأخر عمليات التثمين الجمركى، بعد شكاوى من الحجر الزراعى بالتضرر من تأخر إجراءات الجمارك الخاصة بالتثمين وتقدير الرسوم الجمركية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة زمن الإفراج.

ووجه الشحات غتورى إدارة السياسات والإجراءات الجمركية بسرعة التذكير بمنشور الإجراءات رقم 43 لسنة 2020 بالمنافذ الجمركية، وهو منشور سبق أن أصدرته المصلحة يلزم مأمورى التعريفة (المثمنين) بجميع المواقع الجمركية المختلفة بما فى ذلك المراكز اللوجستية (نافذة)، بالسير فى إجراءات التثمين بالتوازى مع عمليات الفحص بالجهات الرقابية الأخرى، وعدم إرجاء عمليات التثمين إلى ما بعد ورود نتائج الفحص الرقابى؛ حتى لا يترتب على ذلك تأخير فى زمن الإفراج الجمركى.

وبدأت مصلحة الجمارك أكتوبر 2021 التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالتعاون مع شركة «إم تى اس» عبر منصتى نافذة المحلية ومنصة كارجواكس العالمية، المتخصصة فى نقل المستندات بنظام البلوك تشين، كما تستعد المصلحة للبدء فى تطبيق المنظومة على الشحن الجوى خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فى إطار تيسير الإجراءات الجمركية وحوكمة منظومة دخول وخروج البضائع القادمة أو الصادرة إلى مصر.