عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الجمارك: المنظومة الجديدة تشهد تطورا ملحوظا وتيسيرات لتقليص زمن الإفراج

رىيس شعبة الجمارك
رىيس شعبة الجمارك

أشاد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، أحمد عبدالواحد، المتعلقة بالتيسيرات الجمركية الجديدة التي أصدرتها مصلحة الجمارك برئاسة الشحات الغتوري، الخاصة بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام متى كانت صادرة عن الشركات المنتجة المتعلقة، وزيادة النبتشيات الجمركية لتيسير العمل، وتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وخفض مدة بقائها فى الموانئ، ومد العمل التوكيلات الملاحية.

 

وأضاف رئيس شعبة الجمارك في تصريحات صحفية اليوم، إن مد عمل التوكيلات الملاحية إلى السادسة مساء وكذلك في العطلات لتصل لسبعة أيام في الأسبوع من شأنه أن يقدم تيسيرات كبيرة للمستوردين ومستخلصي الجمارك والمتعاملين مع الجمرك.

 

وأوضح رئيس شعبة الجمارك، أن المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة شهدت تطويرا كبيرا لصالح الاقتصاد المصري ونمو حركة التجارة عبر الموانئ المصرية .

 

وكانت مصلحة الجمارك قررت قبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة بدون أختام متى كانت صادرة عن الشركات المنتجة وعليها اللوجو الخاص بالشركة ومرفوعة من قبل المورد الأجنبى وبمعرفته عبر منصة كارجواكس، وتم اعتمادها من قِبل المستورد، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.

 

منشور رقم 10

ووفقاً لمنشور رقم 10 الذي أصدرته مصلحة الجمارك، شدد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، على تطبيق تلك التعليمات بجميع المنافذ بشكل دقيق؛ منعاً للمساءلة.

 

وأوضح رئيس شعبة الجمارك أنه فى إطار متابعة أداء العمل بالمواقع والمراكز اللوجستية التى تعمل بنظام النافذة الواحدة القومية، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، تلاحظ ورود فواتير خاصة بالشحنات المستوردة صادرة عن الشركة المنتجة، ولكن غير مختومة بخاتم الشركة، ما يؤدى إلى رفض قبولها من قِبل الجمرك، لذلك تم إصدار المنشور لتبسيط الإجراءات.

 

وفى إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، تدخلت مصلحة الجمارك مؤخراً لحل مشكلة تأخر عمليات التثمين الجمركى، بعد شكاوى من الحجر الزراعى بالتضرر من تأخر إجراءات الجمارك الخاصة بالتثمين وتقدير الرسوم الجمركية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة زمن الإفراج.

ووجه الشحات غتورى إدارة السياسات والإجراءات الجمركية بسرعة التذكير بمنشور الإجراءات رقم 43 لسنة 2020 بالمنافذ الجمركية، وهو منشور سبق أن أصدرته المصلحة يلزم مأمورى التعريفة (المثمنين) بجميع المواقع الجمركية المختلفة بما فى ذلك المراكز اللوجستية (نافذة)، بالسير فى إجراءات التثمين بالتوازى مع عمليات الفحص بالجهات الرقابية الأخرى، وعدم إرجاء عمليات التثمين إلى ما بعد ورود نتائج الفحص الرقابى؛ حتى لا يترتب على ذلك تأخير فى زمن الإفراج الجمركى.

 

وبدأت مصلحة الجمارك أكتوبر 2021 التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالتعاون مع شركة «إم تى اس» عبر منصتى نافذة المحلية ومنصة كارجواكس العالمية، المتخصصة فى نقل المستندات بنظام البلوك تشين، كما تستعد المصلحة للبدء فى تطبيق المنظومة على الشحن الجوى خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فى إطار تيسير الإجراءات الجمركية وحوكمة منظومة دخول وخروج البضائع القادمة أو الصادرة إلى مصر.

شعبة الجمارك التسجيل المسبق للشحنات الفواتير التجارية الشحن الجوي مصلحة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

درجات الحرارة تصل الى صفر وأجواء غائمة. . تفاصيل طقس اليوم الجمعة

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

موضوعات متعلقة

ماهي أهداف قانون الجمارك وآليات التصالح فى جرائم التهريب.. إعرف الاجابة

ترشيحاتنا

رجعوا من شهر.. تفاصيل وأسرارعودة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب| خاص

مصلحة السجون تقر سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين

غلق كلي جديد بشارع الهرم لتنفيذ محطة مترو الطالبية

الكويت تدرس فتح الزيارات العائلية والسياحية.. مارس المقبل

تطور خطير.. الصحة العالمية تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا

رئيس مجلس إدارة "أستون مارتن": توقعوا مفاجأة العام المقبل وتغيير شامل لهذه الأطرزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ