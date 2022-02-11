كأس العالم للأندية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السعودي

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم باستاد آل نهيان في أبوظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين غدًا، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية.



وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، رئيس البعثة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.



وناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.



ويستأنف الفريق تدريباته في الثالثة بعد عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.