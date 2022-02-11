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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خماسي الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الهلال السعودي

صدى البلد

ينتظم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي؛ «عمرو السولية وحمدي فتحي وعلي معلول وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر»  في التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الهلال السعودي غدا. 


وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين الخمسة راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس، واكتفى بخوضهم تدريبات بدنية في الجيم؛ لتفادي الإرهاق الذي يعاني منه بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية. 


ويواصل الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا السبت في الثالثة عصرا على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

 

بالنادي الأهلي طاهر محمد طاهر علي معلول عمرو السولية بيتسو موسيماني

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