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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة: جولة افتراضية عن الألعاب في مصر القديمة وورش عمل عن الكتابة والفن المصري القديم

جانب من الجولة الإفتراضية
جانب من الجولة الإفتراضية

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة ابتكار للحلول التقنية، جولة افتراضية لمتحف open air بهولندا، والذي يضم نماذج لعدد من الألعاب الإلكترونية وذلك كمدخل للحكي عن الألعاب في مصر القديمة وأنواعها.

 

وأوضحت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي أنه عقب إنتهاء الجولة تم  إلقاء الضوء على الألعاب التى عرفها المصري القديم وأشهرها لعبة السنت وكذلك المناظر المصورة على المقابر و التي من أهمها منظر يصور الملكة نفرتاري وهي تلعب السنت.

 

وأضافت د. رشا كمال أنه تم كذلك إقامة ورشتي عمل عن الكتابة في مصر القديمة، وتاريخ نشأتها وأهمية الكاتب ومكانته العظيمة حينذاك، وأخرى عن الأزياء في مصر القديمة.

 

هذا ومن المقرر أن تقيم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي سلسلة من المحاضرات بالتعاون مع بيت السناري ومكتبة الإسكندرية في الفترة من ٩ إلى ٢٧ فبراير تحت عنوان " الآثار والتاريخ والأدب علاقة مترابطة" يتم خلالها مناقشة مجموعة من الروايات التاريخية مثل رواية النبي المفقود اخناتون، أوراق شمعون المصري،  القطائع، وكتاب ضد التاريخ.

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وزارة السياحة والآثار إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار جولة افتراضية لمتحف open air بهولندا الألعاب في مصر القديمة

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