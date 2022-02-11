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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تداول 1469 طن بضائع عامة و417 شاحنة و 18 سيارة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 1469 طن بضائع عامة ومتنوعة  و  417 شاحنة و 18 سيارة ملاكي.


وشملت حركة الصادرات تداول 990 طن بضائع عامة ومتنوعة 344 شاحنة و 16 ملاكي
حيث شملت حركة الواردات تداول 479 طن بضائع عامة ومتنوعة  73 شاحنة و 2 ملاكي ومتواجد 10  سفن على أرصفة الموانئ .


وغادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 75 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 و 5 ملاكي . 


 كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال  73 شاحنة بحمولة 479 طن بضائع عامة و 2 ملاكي . وتصدير 66 شاحنة بحمولة 990 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.


كما غادر مينا السويس السفينة اميرة بحمولة 5600 طن سكر متجهة الي سوريا والسفينة NABIHA BRIDE متجهة الي جدة بحمولة 30 ملاكي،  كما استقبل ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 19 سيارة ملاكي .

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