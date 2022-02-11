بمشاركة هاني شاكر وسمير سعيد.. انطلاق أولى حلقات the Voice Senior اليوم

تنطلق فى الثامنة من مساء الليلة، حلقات برنامج اكتشاف المواهب «the Voice Senior»، على شاشة فضائية «أم بي سي مصر2»، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح، بينما يتنافس موهوبين وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة «فوق الستين».

لجنة التحكيم:

ويشارك في لجنة التحكيم الفنانين، هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.

يشار إلى أن البرنامج يأتى في 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: «الصوت وبس» التي تمتد عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعًا على المسرح لتقدم مختلف الألوان الغنائية من حديثة وكلاسيكية وطربية وغيرها، بانتظار التفاف أحد كراسي المدرّبين الأربعة، أما المرحلة الثانية «Sing Off»، فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقًا صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة، قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.