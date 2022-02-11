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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الهريسة في المنزل

طريقة عمل الهريسة
طريقة عمل الهريسة في المنزل

 الهريسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، تتمتع الهريسة بمذاقها المختلف عن غيرها من الحلويات، فيمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة  طريقة عمل الهريسة بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

 

مقادير الهريسة


500 جرام دقيق سمولينا

 250 جرام سكر

 50 جرام عسل جلوكوز 

150 مللي لبن

 125 جرام جوز هند 

100 جرام دقيق 

100 جرام سمنة 

-الحشو

100 جرام دقيق سمولينا 

100 جرام سكر

 100 جرام مكسرات مشكلة 

50 جرام عسل جلوكوز 


طريقة تحضير الهريسة


- يخلط الدقيق مع دقيق السيمولينا وجوز الهند والسكر

- ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات ونحصل على القوام المظبوط

- ترفع نصف كمية العجينة في صينية الفرن على ورق زبدة

- تخلط مكونات الحشو مع بعض جيدا ثم يرفع الخليط في صينية الفرن على نصف كمية العجين

- تضاف باقي كمية العجين ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة تقدم باردة بالهنا

 

الهريسة طريقة عمل الهريسة مقادير الهريسة طريقة تحضير الهريسة الشيف شربينى

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