بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الهريسة في المنزل

الهريسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، تتمتع الهريسة بمذاقها المختلف عن غيرها من الحلويات، فيمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل الهريسة بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير الهريسة



500 جرام دقيق سمولينا

250 جرام سكر

50 جرام عسل جلوكوز

150 مللي لبن

125 جرام جوز هند

100 جرام دقيق

100 جرام سمنة

-الحشو

100 جرام دقيق سمولينا

100 جرام سكر

100 جرام مكسرات مشكلة

50 جرام عسل جلوكوز



طريقة تحضير الهريسة



- يخلط الدقيق مع دقيق السيمولينا وجوز الهند والسكر

- ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات ونحصل على القوام المظبوط

- ترفع نصف كمية العجينة في صينية الفرن على ورق زبدة

- تخلط مكونات الحشو مع بعض جيدا ثم يرفع الخليط في صينية الفرن على نصف كمية العجين

- تضاف باقي كمية العجين ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة تقدم باردة بالهنا