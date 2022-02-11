تنزانيا: المحيطات ملك عام ومنفعة عامة لكل العالم وعلينا حمايتها

توجهت سامية حسن، رئيسة تنزانيا، بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة:" سعيدة لمشاركتي في أعمال قمة "محيط واحد"، متابعا: المؤتمر يستهدف دراسة سبل حماية المحيطات".



وأضافت "سامية حسن" خلال كلمتها في قمة “محيط واحد” المقامة بـ فرنسا، أن المحيطات ملك عام ومنفعة عامة لكل العالم، ولذلك يجب أن نضع آليات محددة للتعامل مع هذا الملك المشترك، متابعة: المحيط بمثابة أرض عابرة للحدود.

وشدد على ضرورة التنسيق بين دول العالم من أجل حماية المحيطات والاستفادة من موارده، متابعا:" علينا أن نتضافر من أجل حماية هذا الملك".



واسترسلت:" حوكمة المحيطات مصطلح جديد ويجب على العالم دعم ونشر ثقافة التعامل مع المحيط"، مشددة على ضرورة تعاون العالم أجمع من أجل نشر ثقافة التعامل مع المحيطات.



