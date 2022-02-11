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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

صدمة وبكاء.. ماذا فعل أحمد داود وعلا رشدي بعد خسارة منتخب مصر بالنهائي؟

أحمد داود وعلا رشدي
أحمد داود وعلا رشدي

تحدث  الفنان أحمد داود و وزوجته الفنانة علا رشدي خلال لقائهما  في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي، عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M" عن شعورههما بعد  خسارة منتخب مصر للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية من السنغال.

وقال أحمد داود إنه صدم كثيرا بعد خسارة المنتخب، حتى أن ابنته سألته إن كان يبكي، موضحا أنه تأثر بعد نهاية المباراة وظل يفكر في ركلة ترجيح اللاعب محمد عبد المنعم التي لم تدخل".

 فيما قالت علا رشدي إنها ظلت لمدة 20 دقيقة لا تتحدث في حالة صدمة وحزن على الخسارة وعلى لاعبي المنتخب الذين اجتهدوا كثيرا في البطولة.

وأكد أحمد داود أن أهم شيء حدث في هذه البطولة أنها زادت من انتماء أولاده، فكانا يتابعان المباريات ويشجعان المنتخب بحماس كبير.

وتمنى أحمد داود، تقديم عمل عن قصة حياة اللاعب محمد صلاح، لأنها ملهمة وقد تساعد الشباب على التمسك بالأمل.

مسلسل Suits

نشر الفنان أحمد داوود على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كلاكيت النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي Suits ليُعلن بذلك بدء تصوير المسلسل، والذي من المقرر أن ينافس به في دراما رمضان 2022.

 

ويشارك داود في بطولة المسلسل النجم آسر ياسين، ليقدما سويًا الثنائي هارفي ومايك النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

 

وفي سياق آخر، كانت قد صرحت الفنانة علا رشدي إلى أن أول ما لفت نظرها في زوجها أحمد داوود هو رائحته الجميلة.

من جانبه لم يدرك أحمد داوود في البداية، هوية علا رشدي بسبب مظهرها في العرض وقال: "كانت قاعدة بننطلون أسود، وتي شيرت أبيض، وقلت ايه ده دي راجل ولا ست دي".

اندلعت شرارة الحب بين علا رشدي وأحمد داوود خلال أداء عرض راقص بعنوان عنبر واحد، وقاما بأداء رقصة سالسا مشتركة بينهما.

كانا في البداية مجرد صديقين وكانت والدتها تؤكد له في كل مرة أنهما إخوات فقط لا غير، وتشدد على هذه الكلمة لكن مشاعرهما تبلورت في اتجاه الحب وهو ما عارضته عائلتها في البداية.

وأوضح أحمد داوود: "مامتها كانت بتقول إنتم إخوات إخوات، كانت شايفاني عيل صغير لسه فنان في نفسه، ولحد دلوقتي الدكتورة بتعرفني على الناس المهندس أحمد داود، موضحاً أنه اتفق مع علا رشدي على التوقف عن الكلام في الموضوع لبعض الوقت، قبل أن يرتب جلسة جمعت بين والده ووالدها، شرح لهما فيها الموقف وطلب رأيهما".

وقال أحمد داوود: "عزمونا على الغدا عندهم في البيت، كنت أنا وأهلي وكنت متوقع أن يكون في خناقة بين والدي ووالد علا ولكن الحمد لله قرينا الفاتحة".

احمد داود علا رشدي برنامج اسرار النجوم انجي علي قناة نجوم F M

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