استئناف التصويت في انتخابات الزمالك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة

قامت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك باستئناف عملية التسجيل في الجمعية العمومية والتصويت في انتخابات النادي بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.



وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك كشفت عن أعداد الأعضاء التي يحق لها التي التصويت في انتخابات النادي اليوم.



وأكدت اللجنة أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت 112877 عضو في حين يكتمل النصاب القانوني بتصويت 7500 عضو .



ويترأس المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وتضم في العضوية كل من المستشارين مصطفى محمد و زين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.



وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر مجلس الإدارة فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، بالإضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن