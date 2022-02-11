عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. توفير أطراف صناعية لطلاب المدارس.. ولا حذف في مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاص

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

التعليم: توفير أطراف صناعية لطلاب المدارس الذين يعانون من "البتر"
 

أرسلت الادارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، أعلنت خلاله أن مؤسسة “إيدينا مع بعض” للتأهيل قررت توفير سبل الدعم النفسي لطلاب المدارس ذوي الأطراف المبتورة.

 

الحكومة تنفي صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021 / 2022.

 

علاقات متميزة.. ننشر تفاصيل التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا في عهد السيسي
شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تعاونا كبيرا في مجال التعليم بنوعيه المدرسي والجامعي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

الذكاء الاصطناعي وتنمية البيئة.. ندوة بـ جامعة الطفل في بنها
نظمت جامعة الطفل بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمود مغربي عراقي  المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ندوة عن الذكاء الاصطناعى وتنمية البيئة.

 

اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم.. 10 نساء عربيات رائدات أبرزهن مصرية
تحتفل الأمم المتحدة مع النساء باليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، الذي يوافق 11 فبراير، بهدف التذكير بأهمية المساواة بين الجنسين.

 

"الأعلى لشئون التعليم والطلاب": إقامة مسابقة بين طلاب الجامعات لدعم وتمكين الابتكار
استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة المنصورة، بحضور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.

 

بتخصصات عالمية.. الخشت: قاربنا على الانتهاء من جامعة القاهرة الدولية
استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن سير العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية والمقام بأرض الجامعة في مدينة 6 أكتوبر.

 

كشف الحقائق المزيفة ضمن فعاليات فوج الفتاة الجامعية بـ الأقصر
انطلقت محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية، ضمن فعاليات فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بمدينة الأقصر الذي ينظمه معهد إعداد القادة، ضمن تنمية وتعزيز الانتماء والولاء لطالبات الجامعات المصرية .

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

الصحة: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث أتوبيس بطريق مطروح إسكندرية

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

ترشيحاتنا

نثق بالأهلي وتاريخه .. موسيماني : لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي

أشادت بمصر ووصفتها بـ الشريك المهم.. شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية ألمانيا

مدرب الهلال السعودي: نحترم الأهلي.. وهذا سلاحنا للفوز ببرونزية العالم

كيفية تحميل وتثبيت لعبة GTA San Andreas لأجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد مجانا

انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة في روسيا| تفاصيل

التعاون الدولي: 07.5 مليار يورو إجمالي محفظة التعاون بين مصر وفرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ