أخبار التعليم.. توفير أطراف صناعية لطلاب المدارس.. ولا حذف في مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاص

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

التعليم: توفير أطراف صناعية لطلاب المدارس الذين يعانون من "البتر"



أرسلت الادارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، أعلنت خلاله أن مؤسسة “إيدينا مع بعض” للتأهيل قررت توفير سبل الدعم النفسي لطلاب المدارس ذوي الأطراف المبتورة.

الحكومة تنفي صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021 / 2022.

علاقات متميزة.. ننشر تفاصيل التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا في عهد السيسي

شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تعاونا كبيرا في مجال التعليم بنوعيه المدرسي والجامعي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الذكاء الاصطناعي وتنمية البيئة.. ندوة بـ جامعة الطفل في بنها

نظمت جامعة الطفل بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمود مغربي عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ندوة عن الذكاء الاصطناعى وتنمية البيئة.

اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم.. 10 نساء عربيات رائدات أبرزهن مصرية

تحتفل الأمم المتحدة مع النساء باليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، الذي يوافق 11 فبراير، بهدف التذكير بأهمية المساواة بين الجنسين.

"الأعلى لشئون التعليم والطلاب": إقامة مسابقة بين طلاب الجامعات لدعم وتمكين الابتكار

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة المنصورة، بحضور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.

بتخصصات عالمية.. الخشت: قاربنا على الانتهاء من جامعة القاهرة الدولية

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن سير العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية والمقام بأرض الجامعة في مدينة 6 أكتوبر.

كشف الحقائق المزيفة ضمن فعاليات فوج الفتاة الجامعية بـ الأقصر

انطلقت محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية، ضمن فعاليات فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بمدينة الأقصر الذي ينظمه معهد إعداد القادة، ضمن تنمية وتعزيز الانتماء والولاء لطالبات الجامعات المصرية .