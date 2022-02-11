بتكلفة 400 ألف جنيه.. معهد ناصر ينجح في تغيير صمام أورطي لمريض

أجري معهد ناصر أمس الخميس ١٠ /٢ / ٢٠٢٢ بنجاح عملية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة القلبية Tavi للسيدة/ س. م التي تبلغ من العمر ٨٢ عاما بعد أن تم رفضها جراحيا مسبقا لخطورة حالتها وبتكلفة حوالي ٤٠٠ ألف جنيه علي نفقة الدولة دون ان يتحمل المريض أي تكاليف.



ويعد هذا الإنجاز الرائع لأسرة معهد ناصر ووزارة الصحة بالكامل تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة ومها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومحمود سعيد مدير معهد ناصر ،وفريق القسطرة القلبية وجراحة الاوعية الدموية

وأكد الدكتور محمد سعيد أن الفريق برئاسة ممدوح الطحان ومحيي العبادي وياسر صادق ومحمد رزق وأمل صلاح وحازم عرنوس .. إضافة لجميع فريق ال tavi بالقسطرة القلبية وجراحة الأوعية والتخدير.

