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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خلف الكواليس.. اختراعات ساهمت في نهضة العالم ابتكرتها السيدات

اختراعات
اختراعات

اعتدنا في الآونة الأخيرة، رؤية النساء في العديد من المناصب القيادية، فبات الأمر تقليديا ولا يسبب اندهاش للكثيرين، وتمكنت المرأة من اقتحام مجالات عمل كانت من قبل تقتصر على الرجال فقط، حققت نجاحات فيها.

ما يثير الدهشة، أن النساء تؤثر في حياتنا العملية، من قبل ان تظهر أمام الأضواء، وتحتل المناصب القيادية، فهناك العديد من الاختراعات العلمية التي نستخدمها في حياتنا اليومية، لا نعلم أن وراء ابتكارهم في الأساس سيدات.

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 اختراعات لا نعلم أن مخترعيها نساء

- التعرف على هوية المتصل

لا نهتم كثيرًا بحفظ أرقام بعضنا البعض، فحتى إذا لم تكن تسجل أسماء الأشخاص الذين  تتواصل معهم باستمرار على هاتف الجوال، أصبح هناك برامج تظهر لك هوية المتصل بك، بل وأيضًا هناك نظام يتيح لك معرفه اسم المتصل في حال انتظار المكالمة.

 وأراح هذا الاختراع عقولنا كثيرًا، وأصبح أمر اعتيادي موجود داخل جميع هواتفنا، لكن ما لا نعرفه أن وراء هذا الاختراع سيدة تُدعى الدكتورة شيرلي آن جاكسون، التي تمكنت أيضًا بخبرتها في مجال الاتصالات، اختراع أجهزة الفاكس والأسلاك البصرية، وخلايا انتاج الطاقة الكهربائية الشمسية.

تعتبر الدكتورة شيرلي آن جاكسون، أول أمريكية سوداء تحصل على شهادة الدكتوراه من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وكذلك أول أمريكية سوداء تُدير جامعة بحثية ذات مستوى عالي.

الدكتورة شيرلي آن جاكسون

- غسالة الصحون 

غسل الصحون أمر لا تحبه الكثير من النساء، فضلاً عن كونه أمر شاق لهن، وإحدى تلك السيدات كانت السيدة جوزفين كوكران، التي كانت تحلم بجهاز يتمكن من غسل الصحون، أسرع مما تتمكن خادمتها، دون أن تتكسر الصحون.

عكفت السيدة كوكران، على صناعة محرك يدير عجلة داخل مرجل نحاسي، وتعتبر أول غسالة صحون تستخدم ضغط الماء في عملها، وسجلت براءة اختراعها عام 1886م، وأسس اول مصنع لهذه الغسلات، لتسديد الديون الثقيلة التي تركها لها زوجها بعد وفاته.

أول غسالة صحون

- نظام الأمن المنزلي 

كانت الممرضة ماري فان بريتان براون، كثيرًا ما تبقى في منزلها وحيدة، في وقت انشرت فيه عمليات الاجرام والسرقة، في فترة الستينيات، وكان أداء الشرطة ضعيف في تلك الآونة، ما دفعها للتفكير في عمل نظام لحماية المنزل من هؤلاء المجرمين.

ابتكرت ماري نظام يبدو معقدًا بعض الشئ، فكان يشتمل على آلة تصوير، تعمل بمحرك يرفعها ويخفضها حول باب المنزل للتعرف على وجود أي شخص يحاول اقتحامه، ويشتمل الجهاز على شاشة في غرفة نومها يبث الصور التي تلتقطها آلة التصوير وزر للإنذار.

أول نظام أمني

- ماسحة زجاج السيارات

كانت السيدة ماري أندرسون، في زيارة لمدينة نيويورك، في يوم شتوى بارد عام 1903، وكانت الثلوج كثيرة في ذلك اليوم، ولاحظت أن سائق السيارة التي كانت تستقلها أثناء رحلتها، يضطر بين الحين والأخر لفتح زجاج السيارة الجانبي لإزالة الثلج من الزجاج الأمامي، ما يزيد الشعور بالبرد داخل السيارة.

فكرت السيدة ماري أندرسون في ابتكار ماسحات من المطاط، يمكن تشغيلها داخل السيارة، وحصلت على براءة اختراع عنها، لكن الأمر لم يحظى بدعم صانعي السيارات آنذاك، ظنًا منهم أنه سيؤثر سلبًا على السائقين أثناء القيادة، ويشتت انتباههم، ولم تحقق ماري أي أرباح مادية من اختراعها حتى بعد ان أصبحت الماسحات جزء أساسي في السيارات.

أول ماسحة زجاج للسيارات
المناصب القيادية المراة التعرف على هوية المتصل غسالة الصحون نظام الأمن المنزلي ماسحة زجاج السيارات

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