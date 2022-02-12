بعد تحديد أسعار العمرة.. رسوم شركات السياحة تصل لـ 7000 جنيه

تبدأ أسعار العمرة هذا العام من 30 ألف جنيه وهي العمرة الاقتصادية وتتصاعد الأسعار، وفقا لما أعلنه محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، مرجعا السبب في زيادة الأسعار إلى التكلفة الإضافية بسبب فيروس كورونا من الجانب السعودي بسبب الحجر وغيره من الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا السياق، رسوم شركات السياحة وفقا لقانون بوابة العمرة المصرية الجديد، حيث تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية بالقانون.

رسوم شركات السياحة

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:

1. رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

2. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.

3. رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

