أخبار الفن.. أسرار عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب ووفاة شقيقة خالد يوسف

تأجيل جنازة الموجي الصغير

نشر قسم الفن العديد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة خلال الساعات الماصية عن شيرين عبد الوهب وراغب علامة وخالد يوسف ومن أهمها:

يكشف صدى البلد تفاصيل عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد انفصالهما منذ شهرين ونصف.

أعلن المخرج خالد يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقته نبيهة.

أعلنت غنوة الموجي، شقيقة الموسيقار الراحل الموجي الصغير، تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفنه التي كان من المقرر إقامتها بعد صلاة العصر من مسجد السلام في مدينة نصر.

كشف الفنان راغب علامة ، خلال استضافته برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» من تقديم الإعلامية، أسما إبراهيم، عن موقف غريب من زوج أحدى معجباته.

تحدث الفنان أحمد داود و وزوجته الفنانة علا رشدي خلال لقائهما في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي، عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M" عن شعورههما بعد خسارة منتخب مصر للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية من السنغال.

يقام اليوم الجمعة، عزاء المخرج الراحل أحمد يحيى بمسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب، بالمهندسين.