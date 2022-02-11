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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل جنازة الموجي الصغير

أخبار الفن.. أسرار عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب ووفاة شقيقة خالد يوسف

صدى البلد

نشر قسم الفن العديد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة خلال الساعات الماصية عن شيرين عبد الوهب وراغب علامة وخالد يوسف ومن أهمها:

 

رجعوا من شهر.. تفاصيل وأسرارعودة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب| خاص

 

يكشف  صدى البلد تفاصيل عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد انفصالهما منذ شهرين ونصف.

 

وفاة شقيقة المخرج خالد يوسف

 

أعلن المخرج خالد يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقته نبيهة.

 

لظروف طارئة.. تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفن الموجي الصغير

 

أعلنت غنوة الموجي، شقيقة الموسيقار الراحل الموجي الصغير، تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفنه التي كان من المقرر إقامتها بعد صلاة العصر من مسجد السلام في مدينة نصر.

 

راغب علامة: "ببقى سعيد جدا لما راجل يقولي مراتي بتحبك"

 

كشف الفنان راغب علامة ، خلال استضافته  برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» من تقديم الإعلامية، أسما إبراهيم، عن موقف غريب من زوج أحدى معجباته.

 

صدمة وبكاء.. ماذا فعل أحمد داود وعلا رشدي بعد خسارة منتخب مصر بالنهائي؟

 

تحدث  الفنان أحمد داود و وزوجته الفنانة علا رشدي خلال لقائهما  في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي، عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M" عن شعورههما بعد  خسارة منتخب مصر للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية من السنغال.

 

عزاء المخرج أحمد يحيى بمسجد الحامدية الشاذلية.. اليوم

 

يقام اليوم الجمعة، عزاء المخرج الراحل أحمد يحيى بمسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب، بالمهندسين.

 

 

شيرين عبد الوهب راغب علامة خالد يوسف الموجي الصغير احمد داود

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