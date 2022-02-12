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رئيس التحرير
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برلمان

يؤكد أن مصر دولة مستقرة ..

طاقة الشيوخ: استضافة مصر لـ COP 27 تعظيم لدورها الريادي فى المنطقة

عبد الخالق عياد،
عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

قال النائب، عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة ، لافتا إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية الصادرة تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة على المستوى العالمي من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة.

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وأكد “ عياد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن  أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ  COP 27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، تكريما للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعظيم لدورها الريادي على المستويين الإقليمى و الدولي، كما أنها تعد بمثابة دليل قاطع وثابت على أن مصر دولة تنموية ، مستقرة ، وناهضة.

 

 

عبد الخالق عياد لجنة الطاقة مجلس الشيوخ التغيرات المناخية cop 27 التنمية المستدامة

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