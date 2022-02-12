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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس والغرامة.. احذر التعدي على أملاك الدولة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى وقت تشهد فيه الدولة المصرية طفرة حقيقة، وتنمية ملموسة  فى عهد الرئيس السيسى، فى مختلف القطاعات، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي الأكبر  فى توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار، تواجه الدولة العديد من التحديات أبرزها التعدي على الأراضي الزراعية، والتى تلتهم عمليات التنمية بشكل متسارع.

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الزراعة: قرارات رادعة من الحكومة لمواجهة التعدي على الأراضي

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زراعة الشيوخ: التعدي على الأراضي الزراعية يؤثر على الأمن الغذائي ونسب الاكتفاء الذاتي

من هنا، أقر المشرع المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأراضي الزراعية ، والتى تعد بمثابة جرم كبير ،يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن خطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي.

 

 

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية 

 

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

 

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى: يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة.

 

و إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

الأراضى الزراعية الرئيس السيسي فرص العمل التنمية الامن الغذائي الأمن القومي

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