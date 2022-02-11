ضبط وإعدام 30 كجم "شيبسي" و12 كجم توابل فاسدة ببني سويف

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية، حملة مكثفة لمواجهة صور الغش التجاري وضبط الأسواق، حيث تم المرور على 6 منشآت تجارية وسحب عينتين وإرسالها للمعامل المختصة للتأكد من صلاحيتها، كما تم إعدام ٣٠ كجم من شرائح البطاطس (الشيبسي) غير صالح للاستهلاك الآدمي وضبط والتحفظ على ١٢ كجم من التوابل مغشوشة وتحرير محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ومن ناحية أخرى تم متابعة الانتهاء من تبطين ومراجعة أعمال الصرف المغطى بقريتي كوم الرمل البحري ومنيل هاني، فضلا عن إصلاح عطل بخط مياه الشرب الرئيسي بعزبة العلامية، بينما تم استبدال عامود كهرباء متهالك بقرية منشأة الحاج وصيانة ١٣٠ كشاف إنارة بطريق ننا / فزارة وقرية إدراسيا وعزبة فانوس وقرية منشأة الحاج وعزبة محمد أمين والمحجري، وذلك ضمن جهود الوحدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بدائرة المركز.

أاتى ذلك في إطار جهود محافظة بني سويف لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع و تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.