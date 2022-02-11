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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجاني هشم كاميرات المراقبة.. تفاصيل جديدة في العثورعلى طفلة مذبوحة عارية في أوسيم

صدى البلد

كشفت جهات التحقيق بالجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية مذبوحة داخل منزلها في أوسيم، حيث تبين أن كاميرات المراقبة التي كانت متواجدة بمحيط موقع الحادث بالمنزل، تم تكسيرها من قبل الجاني، حتى لا يفتضح أمره، كما تبين أن هاتف الفتاة الذي كان بحوزتها مختفي. 

 

أضافت التحريات أن والديها خرجا للعمل لجمع القمامة في الصباح المبكر، وتركا الطالبة بالمنزل بمفردها، وحاولا الاتصال بها، ولكن دون جدوى.

 

وقال والدها أمام جهات التحقيق، أنه حاول الاتصال بها، ولكن "كان التليفون بيكنسل، مكنتش عارف أوصلها"، وأن من اكتشف الواقعة، شقيقها عند ذهابه للمنزل، واكتشف وجود جثة شقيقته ملقاه عارية داخل غرفة النوم ولم يجد الهاتف الخاص بها. 

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطالبة في المرحلة الإعدادية، كانت بمفردها في المنزل أثناء وقوع الجريمة، لانشغال والديها في العمل، حيث يعملان في جمع القمامة بمنطقة الزرايب.

 

وأفادت التحقيقات أن الفتاة كانت مجرده من ملابسها بالكامل ومذبوحة. 

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة الفتاة للتوصل إلى هوية الجاني ومعرفة عما إذا كان عداوات بينهم وبين آخرين، كما طلبت النيابة بحث ومراجعة آخر المترددين على المنزل

 

كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والمشتبه بهم لسماع أقوالهم حول تورطهم في الجريمة، ومراجعة خطوط سيرهم تزامنا مع وقت اكتشافها.

 

وتبين من مناظرة الجثة أنها لطالبة 15سنة عثر عليها مجردة من ملابسها عارية الجسد، وملقاة على أحد جانبيها بغرفة النوم وبها آثار جرح ذبحي بالرقبة وآخر طعني بالبطن

 

كما تبين من المعاينة لموقع الحادث عن سلامة مداخل ومخارج الشقة، ما يشير إلى أن الجاني دخل بطريقة شرعية.

وتوصلت التحريات إلى أن والدي الطالبة يخرجان في الصباح لجمع القمامة بمنطقة الزرايب، تاركين ابنتهما بمفردها بالمنزل.

 

 تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال بورود إشارة للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل منزلها بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل.

 

ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها، وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة اوسيم جثة فتاة مذبوحة

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