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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. الغيابات تضرب الوداد قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي

فريق الوداد المغربي
فريق الوداد المغربي

كشف تقرير صحفي، عن غيابات الوداد المغربي أمام ساجرادا الأنجولي، في المواجهة المقرر لها اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيأ.

 

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن الوداد يعاني من غيابات مؤثرة أمام ساجرادا في مباراة اليوم، حيث يفقد كل من أيوب العملود ومحمد رحيم وزهير مرتجي وأيوب سكومة بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة صلاح الدين بنيشو.

 

وأوضح الموقع المغربي، أن وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد استعان ببعض اللاعبين من فريق الشباب، في ظل حرمان النادي من التعاقدات بسبب المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين السابقين.

 

وتضم المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كل من الوداد والزمالك وبترو أتلتيكو وساجرادا.

 

يذكر أن الأهلي هو حامل آخر نسختين من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كما يتصدر المارد قائمة الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي برصيد 10 ألقاب، ويحل الزمالك ومازيمبي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

الوداد الزمالك ساجرادا دوري ابطال افريقيا بترو أتلتيكو

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