انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة في روسيا| تفاصيل

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد الإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزة في الموانيء الروسية وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.



ويأتي هذا تتويجا لجهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع السفاره المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.



وكان القصير استقبل أمس السفير الروسي بالقاهره وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لانها تستوفي الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي .



هذا ووجه القصير الشكر إلي السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو علي مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل حل الأزمة، كما أشاد القصير بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدوليه من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية .



يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم الصادرات وحل أي مشاكل تواجه الشركات التصديرية.



وقام الحجر الزراعي بعقد العديد من الاجتماعات العاجله مع السفير المصري في موسكو وقام بإرسال البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية وحظر شركتين مصريتين من التصدير.



والجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح.