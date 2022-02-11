نثق بالأهلي وتاريخه .. موسيماني : لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السعودي التي تقام غدا في كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون «ديربي» قويا ومفيدا للكرة العربية بين الأهلي بطل إفريقيا والهلال السعودي بطل آسيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقد اليوم: «أمامنا مباراة أخرى في كأس العالم للأندية وهي مباراة كبيرة لنا كفريق إفريقي، وكذلك للهلال بطل السعودية وآسيا، وأود أن أظهر احترامي لهم لأنهم منافس مميز».

وأضاف: « لدينا شيء نلعب عليه، ونحن نحترم المنافس، وهدفنا حاليا في هذه المسابقة هو الميدالية البرونزية».

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الهلال السعودي قدم مباراة مميزة للغاية أمام تشيلسي، وكان يستطيع أن يذهب إلى ركلات الترجيح، بل ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأكمل: « الأهلي يملك تاريخا جيدا في هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غدا أمام منافس مميز يملك لاعبين من البرتغال وكذلك من الدوري الإنجليزي».

وقال موسيماني: « لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي، فنحن نحترمه كمنافس، ونحن أيضا نثق في أنفسنا وتاريخنا، وسيكون اللقاء «ديربي» عربيا وممتعا والأفضل للكرة العربية أن هناك ناديا عربيا سيغادر البطولة ببرونزية العالم».

واستكمل: «جئت إلى هنا بظروف لن أتحدث عنها بقدر طموحي ولاعبي فريقي معي، وطموح النادي ومسؤوليه وجماهيره لتحقيق شيء مميز، وفي نفس الوقت أتمنى أن نأتي إلى هنا العام المقبل في ظروف أحسن للمنافسة في كأس العالم للأندية».

وأكد موسيماني أن التحضير لهذه البطولة كان غاية في الصعوبة، وفي الموسم القادم سنقاتل مع فريقنا لتحقيق شيء أفضل ونركز الآن للعودة بالبرونزية.

وعن رغبة الجمهور في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، قال موسيماني: « أنا أيضا حزين لجمهور الأهلي، تمنيت أن نفوز باللقب، وفي حقيقة الأمر هذا ليس سهلا.. نحن نسعى .. وليس من السهل أن تتحدث عن الفوز بكأس العالم للأندية، وأنظر إلى باريس سان جيرمان وليفربول وغيرهما من الأندية العالمية، من الممكن ألا تصل إلى كأس العالم من الأساس.. وأنا لا أبحث عن أعذار.. أنا هنا بين أكبر فرق العالم».

وأضاف: «أنا في ناد كبير وصل إلى هنا ٧ مرات، نحن متواضعون، ونحاول كثيرا وكثيرا، وجميعنا يبحث عن الفوز مثل الجمهور، أنا وكابتن الفريق وغيرنا وجميعنا لدينا هدف واحد هو الوصول للنهائي يوما ما».

وعن بعض الانتقادات التي توجه إليه قال موسيماني: «لا أعلم ماذا تقول الصحافة أو الإعلام المصري عني؛ لأني لا أفهم اللغة العربية، ولكني مدرب وإذا لم توجه إلى الانتقادات، فلا استحق اللعب في كأس العالم للأندية، والنقد جزء من كرة القدم، وهو حافز وأحيانا يكون جيدا لنا كمدربين، ونحن نعيش بالنقد الذي يحركنا أحيانا نحو مزيد من التوهج والبطولات».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن جمهور الأهلي الحقيقي يشجع الفريق ولا يشجعني بشكل شخصي، وهم همهم الأول هو الفريق، وأنا جزء منه.. وأنا أبادلهم نفس الحب والشعور.. وأتمنى أن نظل سويا لكي نكتب معا المزيد من تاريخ البطولات للنادي الكبير.