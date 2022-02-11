عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام : للأزمات لصوص كما للأموال والبيوت

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، ، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن للأزمات لصوصا كما أن للأموال والبيوت لصوصا، منوهًا بأن هناك ثمة ظاهرة بليت بها مجتمعات الناس، واستطال ضررها في غير ما سبيل.

المتعارف عليه في عصرنا هذا  

وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أنه تسارعت إلى حصارها هيئات حقوق ومعاهدات، وأنظمة وعقوبات، لأجل الحد من انتشارها وتجفيف منابعها، إلا أن وميض جمرها لم ينطفئ بعد، ورجع صداها يخترق أسماع النفوس المريضة والذمم البالية، إنها ظاهرة الإتجار بالبشر وما أدراكم ما الإتجار بالبشر.

وأضاف أن البحر اللجي من الاعتداء على حقوق الآخرين، وهو المتعارف عليه في عصرنا هذا، بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم، أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع.

وتابع: أو استغلال السلطة أو استغلال حال الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

للأزمات لصوصا 

وبين أن معنى الإتجار بالبشر أوسع من مفهوم البيع والشراء وحسب وإن كان هو جزءا منه ثم إن للإتجار بالبشر دركات كثيرة أعلاها ما أزهق نفسا محرمة، وأدناها النيل من ورائهم والتسول بهم، وإنه لمن السوء بمكان الصعود على أكتافهم لحصد مغانم دنيوية على حساب عقولهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم وخاصتهم، وإذا كان الأصل في مطلق الإتجار أنه مهنة شريفة، فإن أسوأ صورها حين تكون إتجارًا بالبشر.

وأكد أنه لا أخطر ولا أقبح من الإتجار بهم حال أزمات المجتمعات العامة على حين اشتغال المعنيين برفعها، ولا عجب عباد الله: فإن للأزمات لصوصا كما أن للأموال والبيوت لصوصًا، لافتًا إلى أن محصلة الإتجار بالبشر: أنه اقتصاد أسود يفسد ولا يصلح، وهو إلى غسيل الأموال المجرَّم أقرب منه إلى تدويرها المباح؛ لأنه غاية دنيئة، تسرق بها حقوق الضعفاء وحرياتهم باستغلال جهلهم؛ ليصبحوا خاضعين للمتجر بهم خضوع الرقيق لسيده.

تحريم الدماء والأموال والأعراض

وأضاف أن هناك تصريحا غليظا من النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الدماء، وتشمل النفوس وما دونها، وتحريم الأبشار، وتشمل الأجساد وأعضاءها، وتحريم الأموال، وتشمل القليل والكثير، وتحريم الأعراض، وتشمل الزنا واللواط والقذف ونحو ذلك؛ فكلها محرمة تحريما غليظا، لا يجوز للمسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم.

 

 

 

سعود بن إبراهيم الشريم الشريم إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة من المسجد الحرام لصوص الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته..وتوقعات بظهور متحورات جديدة للفيروس

بأمر خادم الحرمين.. قرار سعودي هام بشأن مواطني المغرب

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

ترشيحاتنا

عبدالحفيظ: الشناوي قريب من التواجد بمباراة الهلال.. ونرغب في العودة بالبرونزية

سفير مصر في موسكو يعلن حل أزمة صادرات البرتقال إلى روسيا

يحوي شريحة إلكترونية ومستوى أكبر من الحماية.. مواصفات جواز السفر السعودي الجديد

الرئيس الفرنسي: جهود مصر تجاه ليبيا محل تقدير من المجتمع الدولي بأسره

قاذفات بي-52.. أمريكا ترسل طائرات قادرة على حمل قنابل نووية ببريطانيا| فيديو

التقى ماكرون على هامش قمة «محيط واحد»..السيسي: مصر تولى أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

فيديو

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ