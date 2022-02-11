عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. الفرق بين قطاعي الشهر والتوثيق وفقا للقانون

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

أجندة تشريعية مزدحمة شهدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي هذا الأسبوع، حيث الموافقة على عدد من القوانين الهامة،  أبرزها تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والتي تم إرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

txt

إقرار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. ننشر حصاد جلستي النواب 8 و9 فبراير

 

التعديلات التي تم الموافقة عليها، تستهدف رفع القيمة الاقتصادية للعقار، وإنهاء أزمة العقود العرفية ، وإعلاء قيمة العقار اقتصاديا، كما جاء القانون متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات .

وصدر القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي بموجبه تم إنشاء مصلحة الشهر العقاري لتفعيل وتحقيق الأهداف التي يبتغيها القانون، حيث قسمت مصلحة الشهر العقاري الى قطاعين رئيسيين للعمل هما، قطاع الشهر، وقطاع التوثيق.

قطاع الشهر

قطاع الشهر نظام قانوني تثبت به الحقوق العينية العقارية ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار، وهذا هو الحد الأدنى المتفق عليه من دور الشهر العقاري في الأنظمة القانونية لكافة الدول، مما يعد شرطا للاحتجاج بالحق العيني في مواجهة الغير تارة وشرط انتقال الحق العيني ونشأته وزواله واكتسابه بين اطرافه وفي مواجهة الغير تارة اخرى.

قطاع التوثيق

أما نظام التوثيق هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة انواعها وفقا لأحكام الدستور والقانون والموثق في هذه الحالة مسئول قانون ببحث الإرادة والتحقق من الأهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود المطلوب توثيقها.

مجلس النواب الشهر العقاري التنمية الشاملة الاستثمار الاستثمار العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته..وتوقعات بظهور متحورات جديدة للفيروس

بأمر خادم الحرمين.. قرار سعودي هام بشأن مواطني المغرب

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

ترشيحاتنا

عبدالحفيظ: الشناوي قريب من التواجد بمباراة الهلال.. ونرغب في العودة بالبرونزية

سفير مصر في موسكو يعلن حل أزمة صادرات البرتقال إلى روسيا

يحوي شريحة إلكترونية ومستوى أكبر من الحماية.. مواصفات جواز السفر السعودي الجديد

الرئيس الفرنسي: جهود مصر تجاه ليبيا محل تقدير من المجتمع الدولي بأسره

قاذفات بي-52.. أمريكا ترسل طائرات قادرة على حمل قنابل نووية ببريطانيا| فيديو

التقى ماكرون على هامش قمة «محيط واحد»..السيسي: مصر تولى أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

فيديو

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ