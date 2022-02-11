بعد موافقة النواب.. الفرق بين قطاعي الشهر والتوثيق وفقا للقانون

أجندة تشريعية مزدحمة شهدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي هذا الأسبوع، حيث الموافقة على عدد من القوانين الهامة، أبرزها تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والتي تم إرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

التعديلات التي تم الموافقة عليها، تستهدف رفع القيمة الاقتصادية للعقار، وإنهاء أزمة العقود العرفية ، وإعلاء قيمة العقار اقتصاديا، كما جاء القانون متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات .

وصدر القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي بموجبه تم إنشاء مصلحة الشهر العقاري لتفعيل وتحقيق الأهداف التي يبتغيها القانون، حيث قسمت مصلحة الشهر العقاري الى قطاعين رئيسيين للعمل هما، قطاع الشهر، وقطاع التوثيق.

قطاع الشهر

قطاع الشهر نظام قانوني تثبت به الحقوق العينية العقارية ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار، وهذا هو الحد الأدنى المتفق عليه من دور الشهر العقاري في الأنظمة القانونية لكافة الدول، مما يعد شرطا للاحتجاج بالحق العيني في مواجهة الغير تارة وشرط انتقال الحق العيني ونشأته وزواله واكتسابه بين اطرافه وفي مواجهة الغير تارة اخرى.

قطاع التوثيق

أما نظام التوثيق هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة انواعها وفقا لأحكام الدستور والقانون والموثق في هذه الحالة مسئول قانون ببحث الإرادة والتحقق من الأهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود المطلوب توثيقها.