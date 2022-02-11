عائلات لبنانية تجمع الأحذية لحرقها وتدفئة أطفالها.. فيديو

انعكس الانهيار الاقتصادي على الوضع المعيشي والإنساني للعائلات اللبنانية خصوصا في المناطق الريفية.

وجدت بعض العائلات نفسها أمام شتاء قارس دون كهرباء أو قدرة على شراء الحطب أو المحروقات للتدفئة, من برد فصل الشتاء، فما كان منها إلا جمع أحذية المطاطية لحرقها وتدفئة أبنائها بها رغم رائحتها و انبعاثاتها السامة.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الأسرة اللبنانية، لم تملك حق شاء الغاز و المحروقات للدفئة، وسط تحمل رائحة الغاز جراء عملية التدفئة التي تقوم بها العائلة، مع انقطاع الكهرباء وفقدان المياه، وعدم الإمكانية في الاشتراك بالمولدات الخاصة للكهرباء.

يقول أبو مصطفى جندل، مواطن لنباني، من عكار، في حديثه لقناة "الغد"، أنه وعائلته لا يملكون حق شراء المحروقات والاشتراك في موالدت الكهرباء، مشيرا إلى أن عمله "قهوة"، قد يساعد في الحصول على بعض الأشياء لقضاء اليوم.