سهير جودة عن هدايا رونالدو وجورجينا: الحب فطرة والاهتمام مكتسب

أكدت الإعلامية سهير جودة، أن الحب فطرة، ولكن الاهتمام بين الطرفين "أمر مكتسب"، مشددة على أن أعلى تجليات الحب الاهتمام والأمان.

وتطرقت خلال برنامجها "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، للحديث عن علاقة كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريجيز، والهدايا المتبادلة بينهما، مشددة :" لو كل واحد رفع على التاني المشاعر والاهتمام فهذا شيء جيد وحلو".

وذكرت أن رونالدو وجورجينيا رفعوا سقف الاهتمام لدى الستات، بينما رأت بعض السيدات، إن هذا الاهتمام مبالغ فيه بشكل كبير.

فيما وصفت الإعلامية مفيدة شيحة علاقة كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريجيز، بـ"الأوفر" ومبالغ فيها، مضيفة:" فيها هات وخد ماديًا أكثر من عاطفيًا"، أمام محمد صلاح يحترم كثيرًا علاقته بزوجته، ويحافظ على خصوصية العلاقة، ويدرك أنه وليس بحاج ليكتب اسمها على برج خليفة، ولا هو محتاج أن تهديه أحدث سيارة، وهناك أشياء بسيطة، وشعور الأمان والحب أمر هام وكبير.