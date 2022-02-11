الرئيس الفرنسي: جهود مصر تجاه ليبيا محل تقدير من المجتمع الدولي بأسره

ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الأزمة الليبية؛ لصون المؤسسات الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة.

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال لقاءه مع الرئيس السيسي، على هامش قمة “محيط واحد” المنعقدة في باريس، أن الجهود المصرية تجاه القضية الليبية تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره، جاء ذلك حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء بين الرئيس السيسي وماكرون، شهد التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب.

كما استعرض الجانبان، سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 في شرم الشيخ، خلال نوفمبر 2022، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ.

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس الفرنسي، عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم.

في حين أوضح الرئيس السيسي أن تلبيته لدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة "محيط واحد"؛ تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.