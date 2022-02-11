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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الكشف الإكتروني.. محمد العارضة يطلق مبادرة رقمية لمرضى كورونا

محمد العارضة
محمد العارضة

أطلق محمد العارضة، خبير التسويق الإلكتروني، مبادرة رقمية تحتى مسمى "الكشف الإلكتروني" لمرضى فيروس كورونا، دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى، مع صرف العلاج اللازم للمصابين وتوجيه النصائح الطبية للمخالطين، من خلال التعامل إلكترونيًا، بحيث يكون الأمر تحت إشراف وزارة الصحة والمختصين.

وأوضح العارضة لـ "صدى البلد"، أن الكثير من المجالات في العصر الحديث أصبحت في حاجة إلى التسويق بشكل مختلف لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي، مشيرًا إلى أن التسويق الإلكتروني، يلعب دورًا هامًا في نختلف المجالات وعلى رأسهم المجال الطبي.

وأضاف أن أهمية التسويق الإلكتروني في المجال الطبي تتمثل في تحسين الرضا في السوق المستهدف وتحسين كفاءة الأنشطة التسويقية وجذب واستغلال الموارد التسويقية وجعل المنظمة الصحية أكثر تحسساً لحاجات المجتمع الصحية.

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وتابع خبير التسويق الإلكتروني، أنه رغم التسويق من حيث الجوهر واحداً، إلاّ أن اختلاف التسويق الإلكتروني في المجال الطبي عن التسويق بشكله العام، يعود إلى أن المجال الطبي، يقوم بإنتاج خدمات أكثر مما هو عليه في إنتاج السلع، لأن الخدمات من خصائصها أن غير ملموسة.

وأشار محمد العارضة، إلى أن المستشفيات تحتاج للتسويق الإلكتروني، بسبب زيادة الحاجة للخدمات الصحية بالإضافة إلى قياس رأي المستهلكين والاستثمار الأفضل للموارد، والتغير في طبيعة العلاقة بين المريض والطبيب، وزيادة الاهتمام بالوقاية الصحية.

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