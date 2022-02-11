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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السيد جمعة: إطلاق عشرات القوافل الطبية وزيادة المتعافين من كورونا نجاح للقطاع

النائب السيد جمعة
النائب السيد جمعة

أكد النائب السيد جمعه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود الوطنية في مجال الصحة، وتعزيزها وتطويرها على مختلف المجالات، إيمانا بأن صحة المصريين أولوية أولى، فضلا عن رصد كل الجهود والميزانيات لقطاع الصحة، وهو ما انعكس بالإيجاب على ملايين المصريين.

ونوه جمعه، في تصريحات له اليوم، بإطلاق وزارة الصحة، نحو14 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، ومنها النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وشدد النائب، على أن هذه القوافل إنجاز يحسب للقيادة السياسية المصرية، فتكرار انطلاق هذه القوافل الطبية في مختلف المحافظات، هام للغاية وحيوي في تقديم العلاج لآلاف المرضي والوصول اليهم في أماكنهم.

في الوقت ذاته أشاد عضو مجلس الشيوخ، السيد جمعه، بما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية إلى نحو 85 %  بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وهو ما يؤكد قوة البروتوكولات التي تقدمها الدولة المصرية لفيروس كورونا وتحديث البروتوكول العلاجي بشكل مستمر.

وأكد نائب الاسكندرية على أن استمرار إطلاق القوافل الطبية لمختلف المحافظات، وتحقيق نسبة شفاء وتعافي أكبر بمستشفيات العزل، يعد نجاحا حقيقيا لقطاع الصحة في مصر بتوجيهات الرئيس السيسي.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت مؤخرا، 14 قافلة طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

صحة وزارة الصحة فيروس كورونا الرئيس السيسي حياة كريمة

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