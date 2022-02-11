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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تطرح أول معاينة للمطورين من أندرويد 13

أندرويد 13
أندرويد 13

طرحت شركة جوجل Google، أول معاينة للمطورين لنظام تشغيلها القادم أندرويد 13، والتي كشفت عن أن التحديث التالي لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة لهذا العام، سيشمل بعض الميزات الجديدة والعديد من التحديثات.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تستخدم شركة جوجل اسما رمزيا لنظام التشغيل القادم في أول معاينة للمطورين، حيث يحمل تحديث أندرويد 13، اسم تيراميسو Tiramisu، وهي إحدى أنواع الحلويات الإيطالية الشهيرة.

 

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جوجل تطلق أول معاينة لمطور Android 13
 

وعلى الرغم من تخلى شركة جوجل، عن تسمية إصدارات أندرويد باسماء حلويات مشهورة، إلا أنها منذ إصدار Android 10 لعام 2019، بدأت باستخدام هذا التقليد بشكل خاص، حيث لا يزال النمط السابق ساريا بين موظفي الشركة، إذا أن الإصدار العاشر كان يسمى Quince Tart، بينما حصل أندرويد 11 على اسم Red Velvet Cake، وAndroid 12 هو Snow Cone.

وتقدم معاينة المطورين الأولى لنظام أندرويد 13، بعض التلميحات حول الميزات الجديدة التي تركز عليها عملاقة البحث، والتي قد تتضمن خيارات ترقية وميزات خصوصية، وعناصر تحكم لغة جديدة، والكثير من التحديثات لسمات الخلفية.

أندرويد 13

وقد ركزت جوجل خلال تحديث أندرويد 12، على مزايا السمات القابلة للتخصيص Material You، وسيحصل التحديث القادم لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة لهذا العام على توسيع أيقونات التطبيقات الديناميكية لتشمل جميع التطبيقات بدلا من تطبيقات جوجل فقط.

وتعتزم شركة جوجل إصدار معاينات مطور Android 13 على مدار شهري فبراير ومارس، ومن المفترض أن يصل أول إصدار تجريبي جاهز للجمهور في أبريل، بينما من المقرر أن يتم الإصدار النهائي المستقر من أندرويد 13 بحلول شهر يونيو أو يوليو، قبل الإصدار الرسمي في وقت لاحق من العام.

وتقوم جوجل بطرح أول معاينة للمطورين لنظام تشغيلها القادم أندرويد 13، على إصداراتها من الهواتف الذكية: Pixel 6 Pro و Pixel 6 و Pixel 5a 5G و Pixel 5 و Pixel 4a 5G و Pixel 4a و Pixel 4 XL ، أو بكسل 4، وتم تسمية الإصدار باسم TPP1.220114.001.

Google releases first Android 13 developer preview
سمات نظام أندرويد 13
جوجل أندرويد 13 معاينة المطورين شركة جوجل Android 13

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