ننشر توصيات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لأصحاب الهمم

أقيمت الجلسة الختامية لإعلان توصيات فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية أ. د. إيناس عبد الدايم، وأقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، علي مدار يومي 9، 10 فبراير الجاري، بعنوان "دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا" بقصر ثقافة الجيزة.

جاء ذلك بحضور كل من د. مسعد عويس رئيس المؤتمر، وامانة ممدوح يوسف، د. هبة كمال مدير الإدارة العامة للتمكين الثقافي، د. وليد نادي أمين سر المؤتمر، وقر امين عام المؤتمر التوصيات وهي:

أولا: مد الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة بمعلومات بسيطة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.



ثانياً: إنشاء وحدات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من آثار فيروس كورونا.



ثالثاً: ضرورة تحسين وتطوير مراكز التأهيل المهني في جميع المحافظات وفق التحول الرقمي وكذا تدريب الكوادر العاملة في ذلك.



رابعاً: أن تقوم منظمات المجتمع المدني والمجتمع والأجهزة المعنية بتدعيم التدريب وإيجاد وسائل بديلة أو مساعدة تعوضهم عن إنقطاع برامج التدريب والتعليم التي تتطلب الاحتكاك المباشر بينهم وبين المعلمين أو المدربين.



خامسا: ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 في كافة مؤسسات الدولة.



سادسا: ضمان إمكانية الوصول إلى توفير تعليم بديل وتسهيلات معقولة وفق الاحتياجات الفردية للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل جائحة كورونا.



سابعا: إتاحة وتشجيع واعتماد التعليم الإلكتروني وشهاداته.



ثامنا: تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على خوض مجال التحول الرقمي والتسويق لسمعة مصر عربيا وعالميا.



تاسعا: دمج توصيات المؤتمر لتكوين مشروع قومي حول تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تنفيذ ذلك من خلال خطط وبرامج عمل مستقبلية.